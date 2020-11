Boxe: cambiano le date dei tornei di qualificazione a Tokyo L'ultimo evento si terrà a giugno, tra aprile e maggio quello europeo

La strada verso i Giochi di Tokyo è ancora lunga e piena di insidie per i pugili azzurri. A sognare il pass ci sono anche i campani Clemente Russo, Vincenzo Mangiacapre, Irma testa e Angela Carini. Sono loro le quattro carte più importanti anche dal punto di vista mediatico. I primi due per esperienza e classe, le ragazze per voglia di fare risultato e carta d’identità assicurano alla boxe in rosa del bel paese un futuro luminoso. Intanto sono cambiate però le date dei tornei di qualificazione olimpica.

Ecco le nuove date:

Qualificazioni Olimpiche Europee - Fase 2 (per i pugili ancora in gara al momento della sospensione - 4° giorno della competizione): aprile - maggio 2021

Qualificazioni Olimpiche Americane: maggio 2021

Qualificazioni Olimpiche finali Mondiali: giugno 2021

La Task Force ha anche precisato che "le date e i luoghi saranno confermati in un secondo momento mentre continuiamo a monitorare l'impatto di COVID-19 e lo sviluppo delle misure di test continua ad evolversi. Rimaniamo impegnati a confermare tutti i dettagli finali almeno 3 mesi prima dell'inizio degli eventi di qualificazione".