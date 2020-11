Napoli e Scafati, cambia il calendario dei primi due turni Serie A2, girone Rosso. Ufficiali le variazioni per lasciare spazio alle Final Eight di Supercoppa

Navigando in un mare di dubbi; veleggiando in direzione di orizzonti ignoti, per effetto dell'emergenza pandemia che ha diviso i club tra favorevoli e contrari all'inizio della stagione, la pallacanestro italiana resta aggrappata alla speranza di poter tornare, gradualmente, alla normalità e muove piccoli passi in questa direzione. Definito il calendario delle prime due giornate di Serie A2, ricalendarizzate in seguito a slittamenti per cause di forza maggiore, dato lo scivolamento in avanti del programma della Supercoppa Centanario di Serie A2. Nel primo turno del girone Rosso, Gevi Napoli Basket – Stella Azzurra Roma, inizialmente in programma il prossimo 15 novembre, al PalaBarbuto, è stata posticipata al 9 dicembre alle 18 mentre la sfida in trasferta degli azzurri, all'MF Palace, contro la Rosso Top Secret Ferrara, che si sarebbe dovuta giocare il 18 novembre, andrà in scena il 25 novembre alle 20,30. Variato pure il calendario della Givova Scafati, che esordirà il 25 novembre, al PalaMangano, contro Ravenna e recupererà la prima giornata l'8 dicembre, al PalaBianchini di Latina, con palla a due alle 18. E a proposito di Supercoppa, per i gialloblù è, intanto, iniziato un altro conto alla rovescia: nel mirino le Final Eight di Cento. Venerdì, alle 18, la palla a due di Rieti – Scafati. Chi passa affronterà in semifinale, il giorno successivo, la vincente di Ferrara – Cento.