Pallanuoto, A1: sabato i primi recuperi Posillipo e Rari Nantes Salerno in campo il 21 novembre

Dopo l’avvio in sordina con diversi rinvii, sabato verranno recuperati i match non disputati nel primo turno del massimo campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. Nel girone A alla piscina comunale di Sori verrà disputata la sfida valida per il girone A tra Iren Genova e Pro Recco. Nel girone D alla Piscina Zanelli si giocherà Rari Nantes-San Donato Metanopoli valida per il girone D. Invece la seconda giornata si giocherà il 21 novembre quando tornerà in campo il Posillipo contro il San Donato Metanopoli e farà il suo esordio la Rari Nantes Salerno opposta alla Iren Genova.

Di seguito i recuperi della prima giornata; la compsizione dei gironi e il calendario della seconda giornata del 21 novembre:

Iren Genova Quinto-Pro Recco (girone A)

Piscina comunale di Sori alle 15:00

Arbitri: Alessia Ferrari e Fabio Brasiliano

Delegato: Alessandro Cavallini

RN Savona-San Donato Metanopoli (girone D)

Piscina Zanelli alle 15:00

Arbitri: Daniele Bianco e Stefano Pinato

Delegato: Massimiliano Sponza

Girone A: Pro Recco, Iren Genova Quinto e RN Salerno

Girone B: AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste

Girone C: CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto

Girone D: RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport

1^ giornata - sabato 7 novembre

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

Prossimo turno

2^ giornata / Sabato 21 novembre

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A), riposa Pro Recco

AN Brescia-Roma Nuoto (B), riposa Pallanuoto Trieste

Telimar Palermo-CC Ortigia (C), riposa SS Lazio Nuoto

in diretta su Waterpolo Channel

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D)

RN Florentia-RN Savona (D)