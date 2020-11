La Serie C si aggrappa alle ultime speranze di andare avanti La Casertana rinnova l'invito a indossare la mascherina con Icardi. Juve Stabia, può tornare Ripa

Doveva essere il mercoledì di Avellino - Bisceglie, è stato il mercoledì del secondo rinvio a data da destinarsi. Il Covid avanza, incalza, mette a dura prova il regolare svolgimento del campionato di Serie C. Il match tra irpini e pugliesi è l'ennesimo campanello d'allarme, che suona a distanza ravvicinata dai precedenti e ribadisce che il confronto tra la Lega Pro e i club, programmato alla fine del mese di novembre per valutare la sospensione del torneo, appare più che mai opportuno, se non indispensabile. Nel contempo, in attesa del vaccino, non resta che fare fronte comune per porre in essere tutte le misure necessarie a limitare il contagio. Un appello che la Casertana ha affidato alla voce del Simone Icardi: “In questo momento è importante che tutti facciamo la nostra parte per tornare ad abbracciarci e a vivere come un tempo.” il messaggio del centrocampista volto a ribadire quanto sia indispensabile indossare la mascherina, oltre al rispetto del distanziamento fisico e al lavaggio delle mani. Provando a parlare di calcio giocato, al “Menti” si è rivisto bomber Francesco Ripa, che per ora si allena da solo, ma potrebbe essere presto a disposizione di mister Pasquale Padalino per la “sua” Juve Stabia. E a proposito di allenatori. Riscatto è la parola d'ordine della Cavese del neo-tecnico Vincenzo Maiuri: “Per me è un motivo d'orgoglio essere l'allenatore di questa squadra. Conto di poter fare bene con l'aiuto di una società lungimirante, che ha una progettualità importante. Qui c'è una squadra che ha una voglia di riscatto e questa è una piazza che è una tra le più importanti del sud Italia. I ragazzi hanno voglia di riscatto, sono delusi da quest'avvio di campionato, ma sono convinto che ci sono delle buone possibilità per fare bene e raggiungere la salvezza.” ha dichiarato nel corso della presentazione ufficiale.