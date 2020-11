Volley, ecco i gironi del campionato di serie D femminile Si parte il 23 gennaio, trentaquattro le squadre al via

La Fipav Campania ha reso noto la nuova formula e i giorni del campionato regionale di serie D femminile. Si inizia il 23 gennaio con le trentaquattro squadre divise in sei gironi. I primi quattro sono composti da sei squadre, mentre gli ultimi due vedranno al via cinque compagini. In seguito ci sarà la seconda fase con pool promozione e retrocessione.

Questi i gironi della prima fase

Girone A: Centro Volley San Marco, Volleytime Casagiove, Volalto San Nicola la Strada, New Volley Piedimonte Matese, Red Volley Marcianise, Polisportiva Matese

Girone B: Aversa Volley, Sparanise, Up Volley, Volley Sessa, Il Gladiatore Capua

Girone C: Nettuno Montella, Green Volley Club Atripalda, Academy School Volley, Elisa Volley Pomigliano, Marigliano, Vittorio Alfieri

Girone D: Victoria Marano, Volley World, Phoenix Caivano, Volley Casoria, Calvizzano, Marechiaro Napoli

Girone E: Indomita, Vitolo Volley, Volley Bellizzi, Primavera Cavese, Polisportiva Paestum

Girone F: Libertas Sorrento, Polisportiva S.Agata, Abatese, Striano, Sales Volley, Flat Sport