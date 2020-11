Addio Maradona, il ricordo delle campane in Serie C Casertana, Cavese, Juve Stabia e Paganese hanno espresso il proprio cordoglio attraverso i social

Nel sud del mondo e dell'Italia, Diego Armando Maradona ha lasciato un segno indelebile. E così, nel giorno della sua scomparsa all'età di 60 anni, anche le campane nel girone C di Serie C hanno celebrato il più grande calciatore di tutti i tempi. “Non esistono colori, non esistono divisioni. Chi ha reso il calcio gioia ed emozione sarà per sempre di tutti coloro che amano questo sport. Ciao Diego!” ha scritto la Casertana attraverso i propri canali social, a corredo di una foto che immortala il campionissimo con la maglia della sua Argentina. “Addio al più grande di sempre. #Mardona, dal 1960 all'infinito” ha aggiunto la Cavese, che ha tirato fuori dall'archivio una splendida foto che lo ritrae con una delle sue figlie. La Juve Stabia lo ha voluto, invece, ricordare con la maglia del Napoli e la fascia da capitano. “Rimarrai sempre nei nostri cuori. Ciao Diego, unico e sempre nostro idolo!” il messaggio in memoria de “el Pibe de Oro”. In bianco e nero, intento ad ascoltare l'inno della nazionale, la scelta della Paganese. "Ciao D1EG0”, la “i” e la “o” si tramutano in un “1” e uno “0”. Il dieci, quello più puro e cristallino che il football planetario abbia mai ammirato, non c'è più, ma se il termine eterno può essere calzante per qualcuno, quel qualcuno è Diego Armando Maradona.