Fir Campania, c'è il quiz di Natale Dal 4 dicembre parte il divertente gioco dedicato anche ai club

Venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 12 partirà l’inedita iniziativa “QuizzOvale di Natale” promossa dal Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby.

Il sito del Comitato ospiterà fino al 23 dicembre un gioco a quiz che accompagnerà gli appassionati della palla ovale regionale verso il Natale. Premi per tutti i partecipanti e classifiche sia individuali sia per i Club con l’intento di stimolare più possibile l’interazione della community digitale.

Con le attività sul campo ostacolate dalla pandemia in corso, non si fermano le iniziative organizzate per continuare a stimolare il territorio: dopo i seminari online della scorsa primavera-estate, ed in seguito al percorso formativo per tecnici e dirigenti in performance management, l’anno più complesso per il nostro sport volge al termine, e l’intento è quello di chiuderlo giocando, stavolta non sul rettangolo verde.

Lo spirito del Natale ovale si digitalizza in tre quiz che andranno online dal 4 al 9 dicembre con il “primo tempo”, dall’11 al 16 con il “secondo tempo” e dal 18 al 23 con l’immancabile “terzo tempo”: queste le denominazioni dei quiz che prevedono domande su regole del gioco, curiosità, statistiche e storia del movimento non solo regionale ma anche italiano ed internazionale.

Gli utenti gareggeranno conquistando punti nel rispondere alle dieci domande che compongono ciascun quiz, ma attenti alle sorprese: sono previste infatti alcune domande bonus con punteggi elevati che verranno annunciate a sorpresa sulla pagina Facebook FIR Campania.

La sfida virtuale coinvolgerà anche i Club: una classifica a squadre verrà stilata al termine di ogni quiz aggregando i punti dei dieci migliori utenti in classifica generale che si registrano inserendo la denominazione della propria Società di appartenenza.

Fonti autorevoli per i quesiti del quiz: il regolamento di gioco di World Rugby, il sito Federugby.it e l’annuario del rugby di Paolo Pacitti e Francesco Volpe, prodotto editoriale unico nel suo genere che da decenni mette nero su bianco tutti i numeri prodotti dal rugby mondiale.

L’iniziativa intende coinvolgere la più larga platea possibile di appassionati e per questo motivo tutti riceveranno dei riconoscimenti. Grazie alla collaborazione di Macron, sponsor tecnico FIR, al portale di formazione sportiva in e-learning Sportwig, ed al fumetto Rugbymen, ogni partecipante al “QuizzOvale di Natale” otterrà un premio al termine di ogni quiz, a prescindere dal punteggio raggiunto.