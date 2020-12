Volley, ecco i gironi della serie C maschile Sorteggiati i quattro gruppi della prima fase in cui sono state inserite le sdici formazioni

Sono stati sorteggiati i gironi della prima fase del campionato maschile di serie C 2021. Sedici le compagini al via divise in quattro gruppi da cinque. Alla Fase I delle rispettive categorie seguiranno poi una Fase II (4 gironi composti in base ai piazzamenti della Fase I e suddivisi in 2 Pool Promozione e 2 Pool Retrocessione) e la Fase Play off / Play out.

Girone A: Polisportiva Matese, Elisa V. Pomigliano, Pompei Volley, Volley Cellole.

Girone B: Folgore Massa, Ares, Volley Casoria, New V. San Marzano.

Girone C: Athena Volley, Ischia Pallavolo, Gis P. Ottaviano, Il Gladiatore.

Girone D: Volley Meta, Nuova Polisportiva Ponticelli, Azzurra Volley, Volley World Napoli.