Rugby, si all'utilizzo degli spogliatoi. Contatto a febbraio dal primo giorno del prossimo mese sarà possibile anche organizzare amichevoli

È stato pubblicato oggi lunedì 11 gennaio 2021 il nuovo protocollo della Federazione Italiana Rugby per l’organizzazione degli allenamenti e dell’attività agonistica, in versione aggiornata rispetto all’ultima rilasciata il 27 ottobre 2020.

Due le novità rilevanti: a partire dall’11 gennaio e fino al 31 gennaio 2021 compreso, gli allenamenti continueranno a tenersi senza contatto, ma sarà possibile per i Club prevedere il regolare utilizzo della palestra e degli spogliatoi, rispettando i principi di distanziamento sociale.

Da lunedì 1° febbraio invece, per tutte le Società partecipanti ai campionati di interesse nazionale, sarà autorizzata la regolare ripresa degli allenamenti di contatto, degli allenamenti congiunti e delle amichevoli.

L’aggiornamento tiene conto, oltre che del protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del DPCM del 3 dicembre 2020, della lista aggiornata delle attività di preminente interesse nazionale pubblicata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Per agevolare la graduale ripresa degli allenamenti in vista della ripresa delle competizioni di interesse nazionale così come definite dalla tabella CONI e previste - in base alle disposizioni ad oggi in vigore ed all’evoluzione della pandemia - per domenica 7 marzo, in base al nuovo protocollo, sarà dunque possibile svolgere dall’11 gennaio al 31 gennaio 2021 allenamenti senza contatto e sarà consentito ai Club l’utilizzo della palestra e degli spogliatoi nel rispetto dei principi di distanziamento sociale.

Dall’1 febbraio 2021, per tutte le Società partecipanti ai campionati di interesse nazionale, sarà invece autorizzata la regolare ripresa degli allenamenti di contatto, degli allenamenti congiunti e delle amichevoli.

L’attività di interesse nazionale autorizzata dal protocollo riguarderà tutte le Società campane che militano in: Serie A Maschile e Serie A Femminile, Serie B, Serie C Girone 1, U18 Maschile, U16 Maschile.