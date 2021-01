Pallanuoto, serie B: si parte il 20 febbraio Quaranta squadre divise in otto gironi, quattro le promozioni in serie A2

Manca ancora più di un mese all’inizio del campionato di serie B di pallanuoto maschile. La data scelta per dare il via al torneo 2021 è quella del 20 febbraio. La formula scelta dalla Federazione è quella che prevede otto gironi da cinque squadre che giocheranno su base territoriale match di andata e ritorno. La stagione regolare terminerà sabato 19 giugno. Otto le retrocessioni in serie C determinate da finali playout tra le quarte e le quinte classificate, mentre le prime due di ogni girone giocheranno semifinali e finali playoff per stabilire le quattro squadre che saranno promosse in serie A2.

Di seguito la composizioni dei gironi del campionato di serie B:

Girone 1: CN Sestri, Rapallo Nuoto, Imperia 57, Andrea Doria, US Locatelli.

Girone 2: Geas Milano, NC Monza, PN Bergamo, PN Como, Sporting Lodi.

Giorne 3: Chiavari Nuoto, Lerici, Piacenza 2018, Reggiana PN, Sea Sub Modena.

Girone 4: Club Acquatico Pescara, Jesina Pallanuoto, Libertas Perugia, Pescara PN, President Bologna.

Girone 5: Lazio Waterpolo, Campus Roma, Libertas Eur Roma, RN Frosinone, Villa York.

Girone 6: Basilicata 2000, Ischia Marine Clus, Pol. Oasi Salerno, San Mauro, Waterpolo Bari.

Girone 7: Brizz Nuoto, Cesport Italia, Etna Waterpolo, Ossidiana, RN L'Auditore.

Girone 8: Cus Palermo, Pol. Acese, Waterpolo Palermo, RN Palermo 89, WP Catania.