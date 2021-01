Scherma, due campani candidati all'Assemblea Elettiva 2021 Si vota il 28 febbraio, Autuori è candidato alla carica di consigliere, Pasquino in quota atleti

Le elezioni federali si avvicinano. Il prossimo 28 febbraio si andrà alle urne per scegliere il nuovo gruppo dirigenziale che guiderà la scherma italiana. L’Assemblea Elettiva 2021 si terrà presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma.

La corsa per la presidenza sarà tra Paolo Azzi e Michele Maffei, toccherà a uno dei due ricevere il testimone da Giorgio Scarso. In corsa c’è anche un po’ di Campania con Matteo Autuori candidato al ruolo di Consigliere Federale e Rosanna Pasquino, campionessa paralimpica beneventana che è candidata in quota atleti.

Di seguito le candidature ammesse:

CANDIDATI PRESIDENTE FEDERALE

AZZI Paolo

MAFFEI Michele

CANDIDATI CONSIGLIERE FEDERALE | AFFILIATI

ANCARANI Alberto

AUTUORI Matteo

COSTAMAGNA Guido

DE BARTOLOMEO Vincenzo

DI GUIDA Guido

MANZONI Sebastiano Stefano

MARTINO Renato Clemente

PICCININO Joelle Rosanna

RANDAZZO Maurizio

SCISCIOLO Marcello Antonio

SIRENA Andrea

TOGNOLLI Alessia

VISCARDI Alberto

ZALAFFI Margherita

CANDIDATI CONSIGLIERE FEDERALE | ATLETI

ASPROMONTE Valerio

BOLLATI Federico

PASQUINO Rossana

QUONDAMCARLO Francesca

CANDIDATI CONSIGLIERE FEDERALE | TECNICI

BERTACCHINI Massimo

TRILLINI Giovanna

CANDIDATI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI

CASTAGNINO Salvatore

PICCO Gianfranco Maria