Serie A2, Napoli e Scafati pronte a scendere in campo Sfida al vertice per gli azzurri contro Ferrara, obiettivo continuità anche per i gialloblù

Mercoledì di campionato nel girone rosso di Serie A2. Campane in campo per la seconda giornata di ritorno. Sfida di alta classifica per la Gevi Napoli contro la Top Secret Ferrara. Al PalaBarbuto palla a due alle 18. Dopo il successo sul campo della Stella Azzurra Roma, gli azzurri sono attesi da uno scontro diretto. Gli estensi sono, infatti, appaiati ai partenopei al secondo posto, a quota 18 punti. Nella rocambolesca gara d’andata, disputata all'MF Palace, gli uomini di coach Sacripanti furono sconfitti nel finale con i risultato di 73-69, nonostante la gran prova di Eric Lombardi, autore di 19 punti. Nemmeno il tempo di festeggiare il primo successo nel 2021, conquistato domenica sera al PalaMangano, contro la Benacquista Latina, ed è di nuovo il momento di scendere sul parquet anche per la Givova Scafati. Alle 17,30 via alla sfida in trasferta contro l’Orasì Ravenna. Con la rosa al completo e grande voglia di ritrovare il feeling con la vittoria lontano dalle mura amiche, i gialloblù si sono preparati al meglio alla sfida del PalaCosta, dove la scorsa stagione agonistica, fino alla sospensione di tutte le competizioni, avevano fatto benissimo tre ex di turno, quali Marino, Sergio e Thomas.