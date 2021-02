Basket, Napoli e Scafati non vogliono fermarsi: caccia a Forlì In Serie B è Salerno la squadra del momento, festa grande per il settantesimo successo in Serie B

Scafati e Napoli scaldano in motori in vista della diciassettesima giornata del girone rosso di Serie A2. Sabato, alle 20,30, gli azzurri saranno di scena a Latina; domenica, alle 18, i gialloblù sfideranno in trasferta Chieti. Per entrambe sarà caccia al poker di vittorie consecutive per rimanere in scia della capolista Forlì, impegnata tra le mura amiche contro Ravenna. In Serie B è Salerno la squadra del momento. Grazie al successo per 88-72, al PalaSilvestri, contro Cassino, la Virtus Arechi ha festeggiato la settantesima vittoria in Serie B. Il primo successo arrivò nel 2017 nel derby contro Battipaglia con il punteggio di 71-61. Da quel momento i blaugrana hanno inanellato vittorie su vittorie. Un risultato raggiunto dopo 92 gare disputate in categoria. Un bottino di tutto rispetto. A fare da contraltare alla gioia, c'è il dolore che accomuna il basket campano, in lutto per la scomparsa di Pietro Pallonetto. Attraverso una nota congiunta, le società regionale di pallacanestro, di Serie A2 e B maschile, hanno espresso le più sentite condoglianze e rivolto alla sua famiglia un pensiero d’affetto e vicinanza. “Con la morte di Pietro, arbitro con oltre 23 anni di militanza sui campi e 569 presenze in Serie A, il nostro movimento perde un prezioso punto di riferimento, un faro di passione e competenza, un gentiluomo amato e rispettato da tutti.” il toccante ricordo congiunto.