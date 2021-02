Serie C, vincono Avellino e Juve Stabia. Cavese - Paganese 1-0 Pari in rimonta della Turris: da 0-2 a 2-2 con il Bisceglie. Il resoconto della giornata

Di nuovo in campo con la possibilità di ridurre il ritardo dal Bari. E stavolta, l'Avellino non sbaglia. I biancoverdi battono con il finale di 1-0 il Palermo e si portano a -1 dal secondo posto, occupato dai pugliesi, sconfitti per 1-0 al “San Nicola” dalla Viterbese, letale nel finale di gara con una rete di Murilo. A decidere il match al “Partenio-Lombardi” è, invece, un gol da centrocampo di Luigi Silvestri. In avvio di ripresa, il difensore spazza, il resto lo fanno il vento a favore e l'erba sintetica, del “Partenio-Lombardi”, inzuppata d'acqua. La palla assume una velocità notevole ed una traiettoria imprendibile scavalcando Pelagotti, che tenta invano di rimediare con un colpo di reni. Tanto basta per conquistare l'intera posta in palio. Sabato prossimo, alle 17,30, si preannuncia un super derby, al “Menti”, contro la Juve Stabia: 7 punti nelle ultime 3 partite grazie al successo per 1-0 in casa della Virtus Francavilla, firmato, all'ultimo respiro, da Orlando. Altri 3 punti pesantissimi li mette nel carniere la Cavese, che fa suo il derby salvezza con la Paganese abbandonando per la prima volta in stagione l'ultimo posto in classifica, a discapito degli azzurrostellati. Al “Lamberti” è Gerardi il match-winner. La Turris evita, invece, la quarta sconfitta di fila. Al “Liguori” i corallini vanno sotto 2-0 con il Bisceglie, a bersaglio prima con Altobello e poi con Cittadino, su calcio di rigore. La reazione d'orgoglio si concretizza con Giannone e Persano, che fissano il finale sul 2-2. Domani, alle 21, giù il sipario con Ternana - Casertana.