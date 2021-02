Pallanuoto, tre campani nel Settebello di Campagna Velotto, Dolce e Spinelli saranno protagonisti della Fracciarossa Cup con Spagna e Usa

Mancano poco più di cinque mesi alle Olimpiadi e il Settebello deve ancora crescere tanto. L’occasione per fare altri progressi è la Frecciarossa Cup, il triangolare internazionale che va in scena presso il Centro Federale di Ostia, a cui prenderanno parte anche la Spagna e gli Stati Uniti. Si inizia proprio questa sera con gli azzurri che resteranno a guardare in attesa di scendere in acqua nella giornata di venerdì quando, alle 20:30, affronteranno la squadra a stelle e strisce. Sabato, invece, big match con la Spagna vice campione del mondo, battuta nettamente nella finale di Gwangju. Tra i convocati ci sono tre campani, oltre a Velotto e Dolce che ormai sono parte integrante della squadra, ghiotta occasione per Roberto Spinelli del Posillipo.

Dell’impegno che attende il Settebello nel week end ha parlato il CT Alessandro Campagna che festeggerà le 400 panchine in azzurro.

"Anzitutto sarà la prima partita senza Luca Mamprin, fisioterapista dei muscoli e del cuore degli azzurri, prematuramente scomparso. La sua presenza è sempre con noi. Sono convinto che la sua passione, seppur da lontano, ci sosterrà sempre - sottolinea Campagna - Dopo il lungo lockdown abbiamo avuto modo di riprendere gli allenamenti con una certa continuità. Percepisco segnali di crescita e desiderio condiviso di tornare ad alti livelli prestativi. Abbiamo lavorato molto bene al Foro Italico di Roma e adesso stiamo proseguendo al Centro Federale di Ostia, che sarà la sede di questo prestigioso triangolare. Il risultato raggiunto nella finale europea della World League rappresenta un buon punto di partenza per il cammino da percorrere verso le Olimpiadi dove tutti ci aspettano come la squadra da battere. Gli Stati Uniti sono una squadra emergente, molto giovane, che si fonda su atleti di provenienza universitaria; ragazzi esuberanti che peccano di esperienza. Ormai la maggior parte di loro gioca in Europa: troveremo una squadra in crescita. La Spagna è invece una squadra straordinaria; l'avversario di sempre, contro cui ci legano molteplici sfide storiche, tra cui la finale dei mondiali che abbiamo vinto a Gwangju nell'estate del 2019. Mi aspetto che affronteranno la partita con determinazione e voglia di rivalsa".

Atleti a disposizione: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Christian Napolitano (CC Ortigia), Michael Alexandre Bodegas (CNA Barceloneta), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Andrea Fondelli (RN Savona), Luca Damonte (Telimar Palermo), Roberto Spinelli (CN Posillipo).

Lo staff è composto, oltre che da Campagna, dall'assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal team manager Alessandro Duspiva, dali medico Vincenzo Ciaccio, dalla psiccologa Bruna Rossi, dal fisioterapista Riccardo Cipolat, dal preparatore atletico Alessandro Amato e dal preparatore dei portieri Goran Volarevic.

FRECCIAROSSA CUP

Giovedì 11 febbraio

Stati Uniti-Spagna alle 20:00

Arbitri: Petronilli e Navarra

Venerdì 12 febbraio

Italia-Stati Uniti alle 20:30 in diretta su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Arena

Arbitri: Paoletti e Petronilli

Sabato 13 febbraio

Italia-Spagna alle 20:30 in diretta su Sky Sport Arena

Arbitri: Severo e Navarra