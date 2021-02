Settebello, Usa battuti 17-10. Esordio per Spinelli Il portiere del Posillipo ha 17 anni e gioca in azzurro con i corregionali Velotto e Dolce

Il Settebello fatica nel primo quarto ma alla fine si impone 17 a 10 sugli Stati Uniti d'America. L’esordio nella Frecciarossa Cup è stato positivo ed emozionante nel ricordo di Luca Mamprin scomparso un mese fa. Partita speciale anche per le 400 presenze sulla panchina azzurra di Sandro Campagna che ha fatto esordire il giovanissimo portiere salernitano classe 2003, che gioca con il Posillipo, Spinelli al posto di Del Lungo. Con lui sono tre i campani nel gruppo azzurro di cui fanno parte da tempo Velotto e Dolce.

"E' stata una serata di emozioni forti. Nel primo tempo non c'eravamo con la testa – ha spiegato Campagna-. Eravamo con Luca. Poi dal secondo tempo in poi ci siamo sbloccati, abbiamo innalzato il livello della difesa partendo bene in contropiede e facendo anche reti di pregevole fattura. Gli Stati Uniti sono una squadra fisica, che non molla mai e quindi ho chiesto attenzione anche nel terzo tempo per evitare il loro pressing asfissiante e le controfughe. E' stato un buon test, ma sabato sarà un'altra storia perchè la Spagna è una top a livello mondiale ed è sempre stimolante giocare contro di loro".

Tabellino USA-Italia 10-17

USA: Holland , Hooper 2 (1 rig.), Vavic , Obert 1, Hallock 1, Cupido 2, Daube 1, Woodhead, Bowen 2 (1 rig.), Williams, Langiewicz, Irving 1 (rig.), Stevenson. All. Udovicic.

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Luongo 3, Figlioli 4, E. Di Somma 1, Velotto, N. Presciutti 1, Echenique 2, Figari, Bodegas 3, Napolitano, Dolce 1, Spinelli. All. Campagna

Arbitri: Paoletti e Petronilli.

Note: parziali 3-3, 2-5, 2-5, 3-4. Superiorità numeriche: Usa 2/6 + 3 rigori, Italia 5/9 + 1 rigore (parato da Holland a Di Fulvio a 7.04 del secondo tempo). Uscito per limite di falli Woodhead nel terzo tempo.