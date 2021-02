Boxe: Testa e Carini in ritiro ad Assisi Le due campionesse campane si alleneranno al Centro Nazionale di Pugilato

Saranno dieci le Azzurre Elite che dal 17 febbraio parteciperanno al “Training Camp” in programma ad Assisi, presso il Centro Nazionale di Pugilato. Un gruppo nutrito e talentuoso che comprende ovviamente le due atlete campane più attese come Irma Testa, fresca vincitrice in Ungheria, e Angela Carini. Oltre a loro ci saranno Roberta Bonatti, Giordana Sorrentino, Olena Savchuk, Sirine Charaabi, Alessia Mesiano, Assunta Canfora, Carlotta Paoletti, Flavia Severin. In ritiro lavoreranno con lo staff tecnico composto da Laura Tosti, Riccardo D’Andrea e Michele Caldarella.