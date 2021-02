Taekwondo: Laezza confermato presidente del comitato campano Eletti anche nuovi consiglieri e i rappresentanti di tecnici ed atleti

Sarà nuovamente Domenico Laezza a guidare il taekwondo campano per il prossimo quadriennio olimpico. Si è tenuta, stamani, a Napoli l'assemblea elettiva del comitato regionale campano della federazione italiana taekwondo. Laezza, già decano tra i maestri di quest'arte marziale coreana, dal 1988 sport olimpico, è stato rieletto per acclamazione al suo terzo mandato. “Sono orgoglioso di rappresentare la Campania - ha dichiarato Laezza - culla del taekwondo italiano. Nel 2020 la nostra regione si è attestata tra le prime sia per numero di società affiliate, con 90 asd, sia per numero di atleti, con 4.850 praticanti. In questo inizio 2021 sono già 67 affiliate e quasi due mila praticanti, malgrado questa pandemia che ci ha costretti a stare lontani dai campi di gara». Il casoriano classe '48, oltre ad essere tra i più veterani insegnanti di taekwondo, con la sua Asd Condor di Casoria ha il primato di società con oltre 41 anni di attività; tra i suoi allievi ci sono medagliati olimpici (un bronzo nel programma dimostrativo a Barcellona '92 col compianto Mimmo D'Alise e due medaglie nel programma ufficiale a Pechino 2008 e Londra 2012 con Mauro Sarmiento) oltre diversi titoli europei e plurimedagliati nazionali ed internazionali. Alla presenza del segretario generale della Fita, Massimiliano Campo, Laezza ha ottenuto 1184 voti.

«Il mio sogno è quello di vedere tutte le società e tutti i tecnici uniti in un solo movimento - ha concluso Laezza -, con la speranza di riprendere quanto prima anche le gare e tutti i momenti agonistici, con una carica del tutto nuova; e perché non continuare a crescere e superare quota 100 società, investendo in quelle province dove è ancora piccola la nostra presenza”.

Eletti anche i nuovi consiglieri regionali. Saranno il nolano Alberto Caputi e Michele Senatore, salernitano di Mercato San Severino, ad affiancare Laezza nel quadriennio 2021-2024. A rappresentare tecnici ed atleti in seno al consiglio regionale saranno rispettivamente i casertani Aniello Renga ed Ester Sole.