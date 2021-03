Boxe: a Parigi il torneo di qualificazione Olimpica Dal 4 all'8 giugno caccia ai pass per volare a Tokyo, sono in corsa tre campani

C’è una data, finalmente per il torneo di qualificazione olimpica. La Task Force del CIO ha reso noto che, la competizione sospesa lo scorso 16 marzo a Londra, quando ebbe inizio l’incubo della Pandemia in tutta Europa, continuerà ma in una sede diversa da quella Inglese. Sarà Parigi ad ospitare il torneo dal dal 4 all'8 giungo. Si riprenderà esattamente da dove era arrivata la sospensione, dunque chi era stato eliminato non potrà tornare in gara. Sono sette gli azzurri ancora in gara: cinque le donne tra cui Angela Carini e Irma Testa; due gli uomini con il salernitano Aziz Abbes Mohuiidine. Erano stati eliminati Clemente Russo che aveva deciso di non salire sul ring per il suo incontro e Vincenzo Mangiacapre.