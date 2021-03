Boxe: Testa e Carini trionfano in Spagna Le due campane hanno vinto la medaglia d'oro confermando di essere tra le migliori al mondo

Mancano poco meno di cinque mesi ai Giochi Olimpici di Tokyo e quasi tre al torneo di qualificazione che andrà in scena a Parigi. La prima è la tappa finale, la seconda, quella fondamentale per coronare il sogno a cinque cerchi. Irma Testa nella categoria dei 57 kg e Angela Carini in quella dei 69, lo sanno bene e si stanno preparando come meglio non potrebbero fare. L’ennesima dimostrazione d forza è arrivata a Castellon in Spagna dove si è svolto il torneo internazionale Boxam 2021. Entrambe hanno vinto la medaglia d’oro mettendo in mostra una boxe eccellente e una buonissima condizione psicofisica. La testa ha battuto l’indiana Jaismain per 5 a 0, stesso risultato anche per l’altra partenopea contro la russa Dalgatova. Un dominio che ha giustamente preoccupato chi dovrà affrontare le azzurre a Parigi dove arriveranno col favore del pronostico dalla propria parte.

Intanto si torna a casa e gli allenamenti presso il Centro Federale di pugilato di Assisi saranno frequenti. La pandemia non va sottovalutata, gli atleti devono essere ancora più attenti nel prossimi mesi per non bruciare il lavoro fatto fino ad ora. L’Italia è sicuramente uno dei paesi che fa i maggiori progressi nel pugilato femminile e prima Parigi e poi Tokyo saranno le vetrine più belle e importanti in cui poterlo dimostrare.