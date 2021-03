Scherma, Curatoli e Gregorio tornano a gareggiare a Budapest I due campani parteciperanno alla prima prova di Coppa del Mondo dopo un anno di stop

La lunga attesa è finalmente terminata. La Coppa del Mondo di scherma riparte e lo fa da una tappa classica come quella di Budapest dove nel week end saranno in gara sciabolatori e sciabolatrici. Si parte giovedì 11 marzo con i gironi di qualificazione degli uomini, venerdì invece toccherà alle donne. Sabato conosceremo i primi vincitori con gli assalti dei tabelloni dei migliori 64, mentre domenica andranno in scena le gare a squadra. Saranno due i campani impegnati: si tratta di Luca Curatoli e Rossella Gregorio. Della prima trasferta dopo un anno di stop ha parlato il commissario tecnico della Nazionale di sciabola Giovanni Sirovich. "Non nascondiamo. C'è tanta voglia di tornare in pedana, di confrontarsi con gli altri e di verificare la condizione, dopo questo lungo periodo di assenza dalle competizioni internazionali. C'è anche - ammette Sirovich - quello spirito di prudenza che sarà necessario per affrontare un appuntamento nel pieno di un'emergenza sanitaria mondiale. Lo staff medico federale e dell'Istituto San Gallicano di Roma che ci sta seguendo in questo periodo sul piano della prevenzione e contrasto dal Covid-19, ci hanno indicato un rigido protocollo e tutta una serie di indicazioni alle quali ci atterremo scrupolosamente. Il "motto" di questa trasferta sarà "non abbassare la guardia" e ciò sarà valido sia in pedana che fuori".

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA - Budapest, 11-14 marzo 2021

Sciabola maschile

Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Francesco D'Armiento, Gabriele Foschini, Luigi Miracco, Aldo Montano, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele



Sciabola femminile

Giulia Arpino, Benedetta Baldini, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Irene Vecchi



Commissario tecnico: Giovanni Sirovich

Tecnici: Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Cristiano Imparato, Lucio Landi, Andrea Terenzio

Medico: Riccardo Capitani

Fisioterapista: Andrea Giannattasio



PROGRAMMA GARE

Giovedi 11 marzo

Sciabola maschile

ore 10.00 | Fase a gironi - Tabellone di qualificazione



Venerdi 12 marzo

Sciabola femminile

ore 10.00 | Fase a gironi - Tabellone di qualificazione



Sabato 13 marzo

Sciabola femminile | ore 9.00: tabellone principale (t.64)

Sciabola maschile | ore 13.00: tabellone principale (t.64)

Fase finale: ore 17.00



Domenica 14 marzo

Gara a squadre

Sciabola femminile | ore 9.00: tabellone principale (t.32)

Sciabola maschile | ore 14.00: tabellone principale (t.64)

Fase finale: ore 17.00