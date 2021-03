Italrugby, azzurre in ritiro dal 26 al 28 marzo a Parma Ci saranno le campane Franco e Cammarano, si preparerà l'esordio del 10 aprile con l'Inghilterra

Mandato in archivio il Sei Nazioni maschile, si avvicina a grandi passi l’inizio di quello femminile che si presenterà con una nuova formula con le sei squadre divise in due gironi. Edizione anomala che prenderà il via il 3 aprile con le sfide: Inghilterra-Scozia e Francia-Galles.

Mentre una settimana più tardi toccherà alle azzurre che ospiteranno l’Inghilterra. In vista di quella data, Andrea Di Giandomenico ha programmato un raduno di tre giorni a Parma dal 26 al 28 marzo. Trenta le atlete convocate tra cui ci sono le campane Giada Franco e Lucia Cammarano.

Di seguito la lista delle atlete convocate.

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 45 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 58 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi, 24 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba, 3 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 22 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 17 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 75 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 23 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 19 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

Benedetta MANCINI (Unione R. Capitolina, 4 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 14 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano, 3 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Francesca SBERNA (Kawasaki R. Calvisano, 6 caps)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 5 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Sara TOUNESI ASM Romagnat, Francia, 16 caps)

Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)