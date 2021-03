Rugby, sabato arriva Innocenti. Senatore: "Sono onorato" Grande soddisfazione per il presidente del Comitato Campano

Marzio Innocenti (nella foto), neo eletto Presidente della Federazione Italiana Rugby, sarà in visita in Campania sabato 27 marzo per incontrare i Club della regione. La Club House dell’US Rugby Benevento accoglierà il massimo dirigente federale a due settimane dall’elezione, che ha scelto come primo Comitato da visitare proprio il Campano.

L’appuntamento fissato alle ore 16 presso il “Pacevecchia” in via Dorso SNC, sarà un momento di ascolto e confronto dedicato ai Presidenti di tutti i Club del territorio, che avranno l’occasione di poter approfondire le nuove linee programmatiche federali per lo sviluppo della palla ovale in regione.

“Sono onorato di questa scelta e non posso celare la mia soddisfazione” – dichiara entusiasta il Presidente di Comitato Fabrizio Senatore – “La prima visita del Presidente sui territori è dedicata ad un incontro con le Società della Campania, questo è un chiaro segnale dell’impegno che Innocenti vuole profondere per realizzare il suo programma di governo. L’importanza di iniziare dal sud, e dalla Campania, dimostra quanto stia a cuore del nuovo Presidente il nostro movimento rugbistico”.