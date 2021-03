Lega Pro, Consiglio Direttivo prima del rush finale Sul tavolo lo slittamento della fine del campionato a causa dei rinvii determinati dal Covid

Cinque giornate alla fine del campionato. L'Avellino vuole blindare il secondo posto; la Juve Stabia e la Casertana consolidarsi in zona playoff; la Turris provare a rientrare in extremis negli spareggi promozione; la Paganese fare il possibile per provare a salvarsi direttamente o almeno garantirsi la possibilità di giocare il ritorno dei playout in casa; la Cavese centrare un miracolo sportivo evitando la retrocessione diretta in Serie D. Obiettivi chiari, per le campane, in un finale di stagione che si appresta a subire modifiche, imposte dal Covid, per quanto riguarda la conclusione della stagione regolare. Domani mattina è in programma il Consiglio Direttivo di Lega Pro che discuterà la proposta di far slittare il turno infrasettimanale dal 14 aprile al 18 aprile, posticipando la penultima e l'ultima gara rispettivamente al 25 aprile e 2 maggio. Non sono, però, da escludere soluzioni aggiuntive al differimento già nelle intenzioni perché il Covid ha determinato ulteriori criticità e rinvii nel periodo compreso tra l'invio della PEC con cui il presidente Ghirelli ha preannunciato la proposta da sottoporre all'assemblea e l'appuntamento in arrivo. Si vedrà. Grande attenzione anche in chiave playoff per capire se si andrà in avanti col calendario anche per l'inizio della bagarre per la Serie B o, semplicemente, i tempi prima del via saranno ridotti per causa di forza maggiore.