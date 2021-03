Basket, Coppa Italia Serie A2: ecco il programma Venerdì i quarti di finale: Napoli e Scafati a caccia del trofeo tricolore

Final Eight di Coppa Italia di Serie A2, scatta il conto alla rovescia. In arrivo tre giorni di grande basket al PalaSport di Cervia, in provincia di Ravenna, a partire da venerdì 2 aprile, giorno dei quarti di finale, passando per sabato 3 aprile, quando è prevista la palla a due delle semifinali, fino ad arrivare all'appuntamento con la finale, che si giocherà domenica 4 aprile. Per formare gli accoppiamenti ad incrocio tra i due gironi della categoria si è tenuto conto della classifica dell’andata della prima fase. I top club del girone verde e rosso sono pronti a darsi battaglia per alzare al cielo il trofeo di categoria. Campania subito in campo. Venerdì 2 aprile, alle 12, la GeVi Napoli, seconda in classifica nel girone rosso, sfiderà la Agribertocchi Orzinuovi, terza in quello verde. Alle 15, Unieuro Forlì contro Old Wild West Udine; Alle 18, Bertram Tortona - Top Secret Ferrara; alle 21, toccherà a Reale Mutua Torino e Givova Scafati, rispettivamente seconda e terza nei gironi rossi e verde, chiudere il quadro dei match in programma nell'open day. Sabato 3 aprile,le semifinali: alle 18, la vincente di Napoli - Orzinuovi sfiderà la vincente di Tortona - Ferrara; alle 20:45, la vincente di Forlì - Udine affronterà la vincente di Torino – Scafati. Domenica 4 aprile, alle 18:30 la partita della verità. E chissà che non sia un derby tutto campano.