Canottaggio, Europei: bene gli atleti campani Vicino vince la batteria nel due senza, positiva la prova di Abagnale, Castaldo e Di Costanzo

A Varese è andata in scena la prima giornata degli Europei di canottaggio. Bene gli azzurri che con le due ammiraglie maschili e femminili hanno conquistato l’accesso alla finale senza passare dai recuperi. Saranno invece sette gli equipaggi che sabato mattina scenderanno in acqua per le semifinali. Grande attesa per il due senza con Matteo Lodo e il napoletano Giuseppe Vicino che si sono imposti nella propria batteria.

Positiva anche la prova del quattro senza, dei partenopei Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), che insieme a Bruno Rosetti (CC Aniene) hanno chiuso dietro alla forte Romania. Nella giornata di sabato il programma prevede l’inizio delle finali C alle 9.30, mentre alle 9.45, e fino alle 10.58, e dalle 12.35, fino alle 14.06, sono previste le semifinali. Dalle 14.13 alle 14.34 spazio alle semifinali di consolazione.