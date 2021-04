Italrugby, troppa Inghilterra per le azzurre A Parma netta vittoria ospite per 67 a 3, sabato 17 seconda sfida con la Scozia

L’Inghilterra è di un altro pianete. Si sapeva, lo dice la sua storia recente, ma per chi aveva qualche dubbio, quella dello Stadio Lanfranchi di Parma è stata una prova di fora pazzesca. L’Italrugby ha lottato ma è stata travolta dalla forza d’urto delle inglesi. Il 67 a 3 finale è un risultato severissimo ma che deve comunque far riflettere. Le azzurre sono una buona squadra, quella inglese è piena di fuoriclasse. Per quanto riguarda le due atlete campane in campo, la loro prova è stata soddisfacente. La sannita Lucia Cammarano è rimasta in campo fino al 26’ della ripresa prima di lasciare il posto alla Sgorbini. Destino quasi identico per la salernitana Giada Franco, uscita dal campo due minuti prima per lasciare spazio alla Veronese. Dopo questa pesante sconfitta la squadra dovrà prepararsi per il secondo match del girone, quello in programma sabato 17 aprile in Scozia.

Parma, Stadio Lanfranchi – sabato 10 aprile

Sei Nazioni Femminile, II giornata

Italia v Inghilterra 3-67

Marcatori: p.t. 23’ Scarratt tr Scarratt (0-7); 30’ Fleetwood tr Scarratt (0-14); 35’ cp Sillari (3-14); 37’ cp Rowland (3-17); s.t. 7’ cp Scarratt (3-20); 15’ Dow tr Scarratt (3-27); 18’ Miller-Mills tr Scarratt (3-34); 20’ Rowland tr Scarratt (3-41); 22’ Dow tr Scarratt (3-48); 31’ Cleall B. tr Scarratt (3-55); 39’ MacDonald tr Scarratt (3-62); 40’ Davies (3-67)

Italia: Furlan (Cap); Muzzo (s.t. 31’ Maris), Sillari, Rigoni (s.t. 32’ D’Incà), Magatti; Madia, Barattin (s.t. 24’ Stefan); Giordano, Franco (s.t. 24’ Veronese), Arrighetti (s.t. 4’ Bettoni); Duca, Fedrighi (s.t. 26’ Locatelli); Gai, Cammarano (s.t. 26’ Sgorbini), Skofca

all. Di Giandomenico

Inghilterra: Kildunne; Breach (60’ McKenna), Scarratt, Jones (s.t. 18’ Harrison), Dow; Rowland, Riley (s.t. 22’ MacDonald); Hunter (cap.) (s.t. 14’ Cleall P.), Fleetwood, Matthews; O’Donnell (s.t. 16’ Millar-Mills), Aldcroft; Brown (s.t. 19’ Cleall B.), Cokayne (s.t. 19’ Davies), Cornborough (s.t. 17’ Botterman)

all. Middleton

Player of the match: Meg Jones (Inghilterra)