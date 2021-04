Napoli e Scafati, è conto alla rovescia per la fase a orologio Azzurri e gialloblù saranno inseriti nel girone bianco: ecco come funziona la seconda fase

Napoli e Scafati sono pronte per la seconda fase della regular season del campionato di serie A2. I rinvii, causa Covid, che avevano fatto sorgere più di un dubbio circa il regolare svolgimento della cosiddetta fase a orologio, hanno determinato unicamente lo slittamento della data di inizio: si partirà domenica 25 aprile e non il 18, come stabilito all'alba della nuova stagione. In arrivo 6 partite in venti giorni per le campane, con due turni infrasettimanali. Domenica 25 aprile, mercoledì 28 e domenica 2 maggio le gare del girone di andata; domenica 9 maggio, mercoledì 12 e domenica 16 quelle di ritorno. Poi, l'immediato start dei playoff - a cui azzurri e gialloblù sono già qualificati - che cominceranno già il fine settimana successivo (22 e 23 maggio) con gara 1 dei quarti di finale. Un autentico tour de force. Gevi e Givova saranno tra le protagoniste del girone bianco, a cui prenderanno parte le squadre classificatesi ai posti 1, 2 e 3 dei gironi verde e rosso portandosi dietro i risultati degli scontri diretti della prima fase. In palio il miglior posizionamento sui due tabelloni, come teste di serie da 1 a 6. In ogni caso di parità a due, la classifica sarà determinata dall'esito degli scontri diretti, maturati nella prima fase o nel corso della seconda. Nel caso di parità a tre o più squadre (quindi sicuramente provenienti da gironi diversi), si procederà finché possibile per classifica avulsa di tutti gli scontri diretti; in caso permanesse la parità a tre o più squadre, queste saranno ordinate secondo il quoziente canestri (punti fatti:punti subiti) negli scontri diretti tra le squadre a parità di vittorie.