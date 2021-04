Atletica, ecco le date dei Campionati di Società Assoluti Il 18 e 19 settembre finale "Oro" a Caorle, gli allievi una settimana dopo

I calendari sono in continua evoluzione. Ogni giorno possono esserci delle modifiche, ma si va verso l’estate che regalerà delle certezze. Il caldo aiuta e la Fidal ha potuto finalmente ufficializzare alcune date. Tra gli eventi più attesi le finali dei campionati societari assoluti che andranno in scena il 18 e 19 settembre con la finale “Oro” assegnata a Caorle.

Di seguito le decisioni federali:

CAMPIONATI DI SOCIETÀ ALLIEVI

- Fase di Qualificazione: ogni risultato valido ed inserito in graduatoria FIDAL dal 17 aprile all’11 luglio;

- Classifica: autocertificazione da parte delle società da inviare ai CCRR e classifica stilata da FIDAL;

- Finali: confermate 25-26 settembre

CAMPIONATI DI SOCIETÀ ASSOLUTI

- Fase di Qualificazione: ogni risultato valido ed inserito in graduatoria FIDAL dal 17 aprile all’11 luglio;

- Classifica: autocertificazione da parte delle società da inviare ai CCRR e classifica stilata da FIDAL;

- Finali: posticipate al 18-19 settembre, come segue:

Finale “Oro” Caorle

Finale “Argento” Palermo

Finale “Bronzo” Torino

Finale “B” Agropoli

CAMPIONATI DI SOCIETÀ MASTER

- Fase di Qualificazione: ogni risultato valido ed inserito in graduatoria FIDAL dal 17 aprile al 6 giugno;

- Classifica: autocertificazione da parte delle società da inviare ai CCRR e classifica stilata da FIDAL;

- Finale: posticipata al 3-4 luglio (precedente 19-20 giugno)

NUOVA CALENDARIZZAZIONE ALTRI CAMPIONATI 2021

- Campionati Italiani Jun/Pro: Grosseto 11-12-13 giugno (precedente 18-19-20 giugno)

- Campionati Italiani Allievi: Rieti 2-3-4 luglio (precedente 30-31 luglio/1 agosto)

- Campionati Italiani Master: Rieti 10-11-12 settembre (precedente 17-18-19 settembre)

- Finale CdS Under 23: Bergamo 11-12 settembre (precedente 18-19 settembre)

CAMPIONATI ITALIANI 100km

- Introduzione di minimi di partecipazione, spostamento sede (Imola) e introduzione percorso a circuito (5km)

CAMPIONATI ITALIANI 10.000m

- Viene introdotta la possibilità di partecipare anche agli atleti classificatisi ai primi 5 posti assoluti e primi 3 promesse dei Campionati Italiani di Cross Lungo 2021 e dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna 2020

FORMAT CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI

Il Comitato Nazionale ha approvato il format di svolgimento dei Campionati Italiani Individuali su pista Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi. Al fine di rispettare i protocolli anti-Covid e permettere agli atleti di gareggiare in sicurezza è stato deciso di elaborare i minimi di partecipazione in modo tale da raggiungere un numero definito di atleti partecipanti per ciascuna specialità e categoria. È stato deciso, altresì, di eliminare i turni intermedi e quelli di qualificazione.