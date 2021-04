Fir Campania, ecco cosa cambia in zona arancione Il comitato regionale ha comunicato le nuove regole da seguire per svolgere l'attività.

In seguito alle disposizioni governative del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2021, ed in base all’ordinanza 16 aprile 2021 del Ministero della Salute in cui si varia la classificazione della Regione Campania da “area rossa” in “area arancione”, il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby informa i propri Club che da lunedì 19 aprile 2021 si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- è possibile spostarsi muniti di autocertificazione da e per il proprio Comune per svolgere attività;

- è possibile effettuare sessioni di allenamento a porte chiuse nel rispetto degli orari di “coprifuoco” (ore 22-05), attenendosi al protocollo FIR;

- svolgere attività non di preminente interesse nazionale solamente in forma individuale e senza possibilità di usare spogliatoi e palestre;

- svolgere attività per le categorie di preminente interesse nazionale, anche con contatto, nel rispetto del protocollo FIR con possibilità di utilizzo di spogliatoi e palestre;

- tenere allenamenti con contatto per le categorie di preminente interesse nazionale, effettuando tampone molecolare o antigenico certificato, eseguito da personale medico o paramedico una volta alla settimana e nello stesso giorno per ciascun componente di ogni singolo gruppo squadra;

- possibilità di spostarsi oltre gli orari di “coprifuoco” (ore 22-05) per gli atleti delle categorie di preminente interesse nazionale;

non è possibile svolgere allenamenti né di contatto o amichevoli né congiunti senza contatto, con altre Società;

- permane la sospensione di gare ed attività agonistica;

- è possibile partecipare all’attività agonistica facoltativa di giugno iscrivendosi online entro il 30 aprile.

Si ricorda che le categorie di preminente interesse nazionale riconosciute dal CONI sono:

Serie A Maschile e Femminile

Serie B Maschile

Serie C Girone 1 Maschile

Serie C Girone 2 Maschile

Coppa Italia Femminile

Under 18 Maschile e Femminile

Under 16 Maschile e Femminile

Under 14 Maschile e Femminile