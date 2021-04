Rugby, la zona gialla dà il via libera al "contatto" Dal 9 maggio possibili allenamenti congiunti e amichevoli nelle categorie d'interesse nazionale.

Il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby, in base alle disposizioni del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, ed in seguito all’emanazione dell’ordinanza 23 aprile 2021 del Ministero della Salute in cui si varia la classificazione della Regione Campania da “area arancione” in “area gialla” a partire da lunedì 26 aprile, informa le Società affiliate che è consentito anche alle categorie non di preminente interesse nazionale, lo svolgimento all’aperto delle attività di allenamento, sia collettivo che con contatto.

L’utilizzo di spogliatoi e palestre è consentito in zona gialla per le categorie di interesse nazionale, mentre resta interdetto a tutte le altre.

A partire da domenica 9 maggio le sole categorie di interesse nazionale potranno inoltre disputare – previa effettuazione di test molecolari o antigenici nelle settantadue ore precedenti – allenamenti congiunti o amichevoli a porte chiuse con altre Società.

Per garantire una graduale ripresa in sicurezza, allenamenti congiunti ed amichevoli dovranno coinvolgere non più di due Società appartenenti allo stesso Comitato Regionale o Delegazione.

Sarà compito delle Società comunicare al proprio Comitato o Delegazione di appartenenza lo svolgimento di allenamenti congiunti o amichevoli.

L’organizzazione di tali attività dovrà essere preceduta, in ogni caso, da un periodo minimo di quattro settimane di allenamento con contatto, in coerenza con le indicazioni di World Rugby e per garantire un adeguato condizionamento atto alla prevenzione di infortuni.

Le categorie non di interesse nazionale potranno effettuare allenamenti con contatto limitatamente ai componenti dello stesso gruppo-squadra.

INDICAZIONI PER I CLUB IN ZONA GIALLA – CATEGORIE DI INTERESSE NAZIONALE

Possono svolgere allenamenti collettivi e di contatto? SI

Possono utilizzare spogliatoi e palestre? SI

Devono effettuare tampone per allenarsi? NO

Devono effettuare tampone per giocare? SI

Possono organizzare allenamenti o amichevoli con altre Società? SI, dal 9 maggio e dopo un minimo di quattro settimane di allenamento con contatto

INDICAZIONI PER I CLUB IN ZONA GIALLA – CATEGORIE NON DI INTERESSE NAZIONALE

Possono svolgere allenamenti collettivi e di contatto? SI

Possono utilizzare spogliatoi e palestre? NO

Devono effettuare tampone per allenarsi? NO

Possono organizzare allenamenti o amichevoli con altre Società? NO

Categorie di interesse nazionale

Serie A Maschile e Femminile

Serie B Maschile

Serie C Girone 1 Maschile

Serie C Girone 2 Maschile

Coppa Italia Femminile

Under 18 Maschile e Femminile

Under 16 Maschile e Femminile

Under 14 Maschile e Femminile

Categorie non di interesse nazionale

Seven Maschile e Femminile, U12, U10, U8, U6, Old, Touch Rugby, Tag Rugby, Beach rugby, Snow Rugby