Raffa, Campionato Femminile: la Millo Ladies concede il bis Antonio Noviello vince il Trofeo "Enrico Millo”.

La Millo Ladies concede il bis nella sfida di ritorno con le molisane de La Torre Vinchiaturo. Dopo essersi imposte in trasferta la scorsa settimana, nel pomeriggio di sabato primo maggio, le ragazze – guidate dal presidente e tecnico Franco Montuori – hanno conquistato la vittoria anche tra le mura amiche del bocciodromo della frazione Aiello di Baronissi. Il primo turno di gioco è terminato in parità, ma nella seconda frazione dell’incontro capitan Teresa Rescigno e compagne hanno fatto valere la loro qualità ed esperienza, aggiudicandosi tutti e quattro i set di coppia ed archiviando la pratica sul definitivo 6-2.

La Millo Ladies, vicecampione d’Italia, si è portata così a quota sei nella classifica del Girone 4 del Campionato di Società Femminile della Raffa, in cui sono inserite anche le abruzzesi della Tucceri Egidio, che il 9 e il 16 maggio affronteranno La Torre Vinchiaturo, prima del doppio confronto con la compagine di Baronissi, in programma il 23 e il 30 maggio. Ricordiamo che alla competizione partecipano 29 squadre, suddivise in otto gironi; la prima classificata di ogni raggruppamento si qualifica ai quarti di finale, ultimo ostacolo sulla strada che porta alle Final Four che, tra il 3 e il 4 luglio, decreteranno la squadra Campione d’Italia.

Il weekend, in Campania, è stato inoltre caratterizzato da un importante evento: domenica 2 maggio, infatti, alcuni dei migliori giocatori italiani di bocce – specialità raffa – hanno raggiunto la regione per partecipare al Trofeo "Enrico Millo”. La gara nazionale individuale, a cura della società del presidente Franco Montuori, ha visto 79 atleti contendersi la vittoria, in spettacolari sfide che, sin dal mattino, si sono disputate nei bocciodromi della provincia di Salerno. Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo in palio è stato Antonio Noviello che, in una finale tra “compagni di squadra” dell’Enrico Millo, ha avuto la meglio (con il punteggio di 12-1) su Mario Scolletta. Si è classificato terzo Francesco Santoriello, che ha completato un podio composto interamente da atleti della società organizzatrice. Quarto posto, invece, per Giuseppe D’Alterio della Giorgione3Villese. Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il presidente della Fib Campania, Antonio Barbato, e il delegato Fib di Salerno, Francesco Santoro.