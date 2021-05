Canottaggio, azzurri dal 4 all'11 maggio a Piediluco Ci saranno anche i campani Di Costanzo, Vicino, Castaldo, Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale.

La scomparsa a soli 26 anni di Filippo Mondelli è stato un duro colpo per tutto il canottaggio italiani. Ma gli azzurri sono già pronti a ricordare il compagno di tante battaglie alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Gli obiettivi sono importanti e per questo si lavora intensamente senza lasciare nulla al caso. Saranno mesi decisivi dunque proseguono i ritiri. Gli azzurri, guidati dal Direttore Tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, saranno a lavoro presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica di Piediluco dal 4 all'11 maggio. Tra i convocati ci sono anche diversi atleti campani tra cui i medagliati di Rio de Janeiro 2016 Matteo Castaldo, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo. Ci sarà anche Vincenzo Abbagnale, figlio del grande Giuseppe, che sogna la sua prima Olimpiade dopo i casini di quattro anni fa. In totale saranno 20 gli atleti appartenenti alla categoria seniores divisi in 12 uomini e otto donne. Quattro invece i pesi leggeri.

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Veronica Lisi, Simone Martini (SC Padova).

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate).