Raffa, vincono l’Enrico Millo e l’Accessori Moda Kennedy In serie A risultati positivi per le due quadre campane.

Sorridono le squadre campane impegnate nel Girone 1 del massimo campionato di bocce, specialità Raffa. Sabato 8 maggio, dopo due settimane di pausa, infatti, è arrivato un successo sia per l’Enrico Millo che per l’Accessori Moda Kennedy nella dodicesima giornata del torneo. In particolare, la squadra di Baronissi del presidente e tecnico Franco Montuori, reduce da due sconfitte, ha conquistato un'importante vittoria esterna in casa dei veneti della Giorgione3Villese ed – a quota 19 – occupa, al momento, la seconda posizione, con un punto di vantaggio sulla Nova Inox Mosciano, che però ha un incontro da recuperare. L’Accessori Moda, invece, ha centrato il terzo risultato utile di fila e, con 16 punti, vede la salvezza sempre più vicina; la compagine nolana, negli ultimi due turni della regular season, potrà anche provare ad insidiare le squadre in lotta per accedere ai playoff, che contrapporranno le seconde e le terza dei due gironi, per la conquista di un posto alle Final Four. Ha già staccato il pass per il grande evento che, il 3 e 4 luglio, decreterà la squadra Campione d’Italia la capolista Caccialanza di Milano che, grazie al pareggio nello scontro diretto con la Nova Inox Mosciano, si è assicurata, con 29 punti, l’aritmetica certezza del primato.

Nel prossimo turno, in programma sabato 15 maggio, la Millo sarà protagonista dello scontro diretto con la Nova Inox Mosciano, che si disputerà a Baronissi; l’Accessori Moda, invece, farà visita alla Giorgione3Villese.