Boxe: Mangiacapre e Mouhiidine in ritiro dal 12 maggio Ad Assisi andrà in scena il raduno della Nazionale maschile. Tra i più attesi i due campani.

Dal 12 al 28 maggio, presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi, si radunerà la Nazionale maschile. Agli ordini dei tecnici Emanuele Renzini e Gennaro Moffa, saranno sei gli atleti che prenderanno parte a questo raduno. Occhi puntati anche su due campani: il veterano Vincenzo Mangiacapre e il giovane salernitano Aziz Abbes Mouhiidine. Con loro lavoreranno anche Salvatore Cavallaro, Simone Fiori, Vincenzo Lizzi e Matteo Girolamo.

Non ci sarà invece Clemente Russo che continuerà ad allenarsi nella sua Marcianise. Le speranze di Russo e Mangiacapre di volare a Tokyo sono tutte riposte sul ranking, mentre Mouhiidine potrà continuare il suo inseguimento al pass a Parigi nel mese di giugno. Il giovane pugile salernitano, uno dei più attesi al prossimo torneo di qualificazione, è reduce dalla trasferta di Usti Labem in Repubblica Ceca dove nella categoria dei 91 kg ha portato a casa una medaglia d’argento perdendo solo in finale contro lo spagnolo Reyes.