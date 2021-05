Boxe: Carini e Testa convocate per il ritiro di Assisi Dal 12 al 28 maggio azzurre al Centro Nazionale di Pugilato, c'è il torneo di Parigi da preparare.

Ad Assisi è tutto pronto per ospitare la Nazionale femminile di pugilato dal 12 al 28 maggio. Saranno 20 le azzurre Elite e Under 22 che prenderanno parte a questo importante appuntamento in cui alcune atlete prepareranno il torneo di qualificazione olimpica che andrà in scena a giugno a Parigi.

Tra le Elite presenti le due campane Irma Testa appartenente alla categoria 57 kg, e Angela Carini nei 69. Le due atlete vogliono arrivare al massimo al grande appuntamento di giugno a Parigi quando ricomincerà il torneo interrotto a marzo 2020 a Londra. Entrambe puntano all’accesso diretto a Tokyo perché sono carte da medaglia importanti per il movimento azzurro. Tra le under 22 ci sarà anche Giovanna Marchese, che nella categoria 48 kg, va alla ricerca del salto di qualità nelle prossime stagioni.

Angela Carini è reduce anche dalla trasferta al torneo di Usti Labem in Repubblica Ceca dove si è ben comportata arrivando in finale nella categoria dei 69 kg perdendo contro la polacca Koszewska.