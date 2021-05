Fir Campania: un poker di Consiglieri a sostegno di Calicchio I quattro prescelti si candideranno per sostenere la corsa dell'ex atleta sannita.

A seguito di un’intensa attività di condivisione programmatica sul territorio, Renovatio Italia Rugby è lieta di ufficializzare per la Campania i quattro candidati alla carica di Consigliere in affiancamento al candidato alla Presidenza Giuseppe Calicchio: si tratta di Emilia De Angelis, Giancarlo Melillo, Nino Palomba e Roberto Manzo.

“Sono onorato di poter rappresentare la lista Renovatio insieme ad una squadra di indubbio livello, scelta sulla base di criteri meritocratici basati sulle competenze specifiche, sull’esperienza maturata e sulla passione vera per il nostro sport”, il commento di Giuseppe Calicchio. “Per le proprie specificità Emilia, Giancarlo, Nino e Roberto possono intercettare più bacini d’utenza, superando il semplice concetto di rappresentanza territoriale e contribuendo così a costruire quel modello di governance innovativa e realmente partecipativa che siamo fieri di poter proporre all’Assemblea per il voto”.

Nei prossimi giorni sarà inoltre presentato il programma per il quadriennio 2021-2024, strutturato in tre macro-aree e frutto di un’articolata condivisione di temi e prospettive con presidenti, allenatori, giocatori, dirigenti ed ex dirigenti delle società campane, oltre che con numerose categorie associative e professionali coinvolte nel progetto finalizzato allo sviluppo del Comitato:

• una prima Area richiama le linee federali del nuovo progetto FIR, in particolare la strutturazione degli organi territoriali così come prevista nel programma elettorale che ha portato Marzio Innocenti alla presidenza nazionale lo scorso 13 marzo;

• la seconda Area riguarda nello specifico le linee-guida ed il progetto complessivo relativo alla struttura e alla governance regionale;

• la terza Area, in via di definizione, avrà per oggetto sia le indicazioni e le proposte più interessanti raccolte nelle ultime settimane durante la fase di confronto con i Club, dai più grandi ai più “piccoli”, sia le partnership già definite che ogni Club potrà poi decidere in piena autonomia se e come utilizzare.

Per contribuire alla stesura e all’integrazione del programma, oltre che per eventuali suggerimenti, è possibile compilare un form sul sito www.peppecalicchio.it dedicato alle elezioni Regionali, dove trovano spazio tutte le info necessarie e dove sarà possibile confrontarsi direttamente con il candidato Presidente e con la sua squadra. Per eventuali contributi il link diretto è https://www.peppecalicchio.it/partecipa/

Di seguito le Presentazioni personali dei candidati Consiglieri e del Presidente.

Emila De Angelis,

classe ‘66, fratelli, nipoti e figli rugbisti. Dal 2018 è vicepresidente del Rugby Clan Santa Maria Capua Vetere, nel club ha maturato esperienze in vari settori, dalla segreteria all’ allenatore di primo livello, è stata giocatrice con la squadra delle Crazy ladies Old.

Coordinatrice nel 2019 del progetto scuola e curatrice del progetto con i ragazzi con sindrome di Asperger.

Agente di commercio, ha maturato esperienze nel campo dei servizi di telemedicina e della propaganda scientifica attraverso il monouso. Volontariamente attiva fino al 2020 nelle croce Rossa italiana, attualmente è addetta alla formazione all'uso del defibrillatore e dei corsi manovre distruzione.

Melillo Giovanni detto “Giancarlo” ,

nato a Napoli nel 1958, funzionario informatico presso il MANN Museo Archeologico di Napoli, pur non avendo un passato da giocatore, dal 2000 inizia ad interessarsi del rugby seguendo il figlio di 10 anni. Inizia la sua carriera dirigenziale nella Partenope Napoli partendo dalla carica di accompagnatore dall’under 11 fino al ruolo di Dirigente della squadra seniores.

Nel 2005 viene eletto consigliere del Comitato Regionale Campano, carica attualmente ricoperta, occupandosi delle selezioni regionali. Dal 2007 al 2009 Manager per il Centro-Sud delle attività zonali U17 della FIR, dal 2009 al 2013 Manager per il Centro-Sud delle attività ASA under 15/16, dal 2013 al 2017 Manager Centro di Formazione Federale under 16 di Napoli. Consigliere Regionale uscente con l’incarico di Presidente della Commissione Tecnica Regionale.

Sebastiano Palomba detto Nino,

48 anni, nato è vissuto a Pompei, avvicinatosi al rugby col difficile ruolo di genitore, entrambi i figli sono stati rugbisti, è socio fondatore dell’A.S.D. Rugby Sacro Cuore Pompei per la quale, dal 2013, ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di segretario e tesoriere. Il rugby è parte integrante della sua vita: oggi, abbandonato il ruolo di genitore si ritaglia il tempo per mantenersi “diversamente giovane” con la Partenope Old Rugby.

Consulente del lavoro, si occupa in prevalenza di amministrazione e gestione di percorsi di formazione professionale in generale, finanziati con fondi pubblici in particolare; si occupa, inoltre, della gestione ed organizzazione di piattaforma dedicata ai percorsi formativi on-line (sincroni ed asincroni)

Roberto Manzo,

nato a Salerno, classe 1976, ha giocato Salerno Rugby e nell’Arechi Rugby, cofondatore dell'ASD Arechi Rugby, associazione della quale è Presidente fin dalla nascita nel club 2012. I club da lui presieduto ha partecipato nel corso degli anni a tutti i campionati delle varie categorie giovanili, concentrando negli ultimi tre anni tutte le energie sul minirugby.

Avvocato Cassazionista, si occupa di vertenze nel settore civile ed amministrativo. Molto attivo nel credito cooperativo, è stato vice Presidente della BCC di Salerno ed amministratore della BCC Campania Centro. Presente nel mondo delle Fondazioni di origine bancaria, è stato consigliere della Fondazione Carisal ed attualmente della Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia. Da sempre vicino ed attento alle associazioni di volontariato e del terzo settore, anche nel settore delle associazioni sportive riveste il ruolo di revisore contabile nel Centro Sportivo Italiano, collegio dei probiviri nel Sindacato Forense-ANF di Salerno

Giuseppe Calicchio,

Nato a Benevento il 06/09/1975, Consulente Aziendale, Direttore Generale del Gruppo Domusbet, Giornalista iscritto all’albo della Campania come pubblicista e Presidente del gruppo editoriale Mediagroup 360 (tre testate giornalistiche, una web Tv e Una Web radio), Fondatore e socio di MYB business development, società di consulenza aziendale, comunicazione e marketing.

Comincia a giocare a rugby nel 1989 nel Rugby Benevento dove all’età di 17 anni esordisce in serie A collezionando negli anni 351 cap in prima Squadra. Capitano della Squadra Under 20, Socio Benemerito, nei 30 anni con il Benevento ha maturato esperienze e ricoperto vari ruoli tra cui: Allenatore del progetto scuola, allenatore mini rugby, Assistente allenatore Prima Squadra, Dirigente, responsabile marketing e merchandising, responsabile del magazzino, e responsabile degli eventi come il torneo Internazionale Città di Benevento e dell’organizzazione di varie partite ufficiali della Nazionale maggiore, Nazionale Under 21 e Nazionale femminile.

Nel 2006/07 gioca nell’Amatori Catania nel campionato Italiano Top 10, l’anno successivo passa a l’Aquila Rugby 1936 dove riceve l’incarico di Direttore Marketing e Comunicazione e svolge il Ruolo di docente nel corso di Marketing e Tecniche di vendita. Vice Presidente in serie A del progetto Gladiatori Sanniti. Vicino al progetto di Marzio Innocenti sin dall’inizio, è stato un importante punto di riferimento in Campania nello sviluppo del progetto di Renovatio Italia Rugby, contribuendo al suo successo alle elezioni nazionali dello scorso 13 marzo.