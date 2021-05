Canottaggio, azzurri pronti per la Coppa del Mondo di Lucerna Presenti anche i canottieri campani Vicino, Di Costanzo, Abagnale e Castaldo.

Dal 21 al 23 maggio a Lucerna in Svizzera andrà in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio. La delegazione azzurra che prenderà parte a queste importanti gare di avvicinamento all’appuntamento olimpico, sarà composta da 28 atleti. 21 i senior, 7 i pesi leggeri che comporranno i 12 equipaggi che remeranno sulle acque le Rotsee di Lucerna, luogo che ha fatto la storia di questo sport. Presenti anche gli attesissimi alfieri campani che puntano alle medaglie a Tokyo come Giuseppe Vicino, che con Matteo Lodo ha vinto gli Europei a Varese, Giovanni Abagnale, Marco di Costanzo e Matteo Castaldo. Lo staff tecnico diretto da salernitano Francesco Cattaneo seguirà gli atleti costantemente in questi ultimi due mesi che precedono la partenza per le Olimpiadi di Tokyo. In questo momento è importante scegliere bene i lavori da fare per far crescere la condizione e arrivare all’appuntamento più importante di quello che è diventato un quinquennio al 100%.

Dei seguito i convotaci per l’appuntamento di Lucerna: Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Veronica Lisi, Simone Martini (SC Padova).

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Martino Goretti, Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate), Niels Torre (SC Viareggio), Paola Piazzolla (VVF Billi).