Fir Campania, De Dilectis potrà sfidare Calicchio Accolto il ricorso del presidente dell'Amatori Torre del Greco che era stato escluso.

Pasquale De Dilectis, Presidente dell’Amatori Torre del Greco e consigliere uscente del Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby è stato riammesso alla candidatura per la presidenza FIR Campania.

Escluso lo scorso 20 maggio dalla Commissione Verifica Poteri che aveva giudicato inammissibile la sua candidatura a causa del numero eccessivo di allegati relativi alle schede di presentazione in quota tecnici, oggi il Tribunale Federale si è riunito in Camera di Consiglio per decidere sul ricorso promosso da De Dilectis.

Pur validando la correttezza procedurale della Commissione Verifica Poteri, il Tribunale in sede di riesame ha accolto il ricorso, annullando così la declaratoria di inammissibilità della candidatura.

L’Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva di sabato 29 maggio, che si terrà a partire dalle ore 10 in seconda convocazione presso l’Hotel Ramada di Napoli in via Galileo Ferraris 40, vedrà dunque due candidati alla presidenza del nuovo Consiglio del Comitato campano: Giuseppe Calicchio e Pasquale De Dilectis.