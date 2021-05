Pallanuoto, Settebello in raduno a Siracusa Ci sono anche i campani Velotto e Dolce che puntano alla convocazione per le Olimpiadi.

Parte da Siracusa la lunga estate e la caccia al podio Olimpico del Settebello. Sandro Campagna ha convocato 21 atleti per la prima fase del raduno che dal 19 al 24 giugno continuerà al Centro Federale di Ostia. Ci sono anche i due campani Velotto e Dolce, giocatori importanti per il progetto tecnico del CT. I campioni del mondo del Settebello sono già giunti in terra siciliana ma senza gli atleti di Pro Recco e Brescia, oltre a Mike Bodegas, che raggiungeranno il ritiro il 9 giugno dopo gli impegni nella Final Eight di Champions League a Belgrado in programma dal 3 al 5.

I convocati per il collegiale del Settebello: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto (AN Brescia), Marco Del Lungo (Esercito/AN Brescia), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Nicolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli (Savona), Luca Damonte, Gianmarco Nicosia (Telimar), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Christian Napolitano (Ortigia), Michael Bodegas (Barceloneta).

Lo Staff è composto, oltre che da Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal team manager Alessandro Duspiva, dal medico Vincenzo Ciaccio, dalla psicologa Bruna Rossi, dai fisioterapisti Riccardo Cipolat ed Eithan Cousin, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal preparatore dei portieri Goran Volarevic e dal videoanalista Francesco Scannicchio.