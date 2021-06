Boxe: quattro campani sul ring di Parigi a caccia del pass Olimpico Grande attesa soprattutto tra le donne, tra gli uomini occhi puntati su Mouhiidine.

Il momento della verità si avvicina. Cinque anni di lavoro verranno messi in discussione nel torneo di qualificazione olimpica di Parigi che prenderà il via il 4 giugno. Si tratta della competizione interrotta nel marzo 2020 a Londra, quando arrivò la Pandemia a sgretolare momentaneamente i sogni a cinque cerchi di tanti pugili. Per l’Italia ci sono sette atleti in gara tra cui quattro campani. Nel tabellone maschile è ancora presente il salernitano Aziz Abess Mouhiidine nei 91 kg, che avrà un quarto di finale complicato. Più semplice sembra essere la strada di Angela Carini. La ragazza di Afragola, impegnata nei quarti dei 69 kg, ha la grande occasione di staccare il biglietto per Tokyo dove, come dichiarato ormai più di un anno fa, punta al massimo risultato. Un’altra importante carta da medaglia per la squadra azzurra è Irma Testa. La campionessa di torre Annunziata è ancora in corsa nei 57 kg dove sarà chiamata a riprendere dagli ottavi di finale. Ci sarà anche Assunta Canfora, la napoletana combatterà nei 75 kg. Non fanno parte della spedizione in terra francese, invece, Russo e Mangiacapre, che erano stati eliminati a marzo 2020 e dovranno affidarsi al ranking per coronare il sogno di disputare un’altra edizione dei giochi olimpici.

Tabellone femminile:

1 KG (PASS OLIMPICO PRIME 6) Giordana Sorrentino (Quarti vs Nina Radanovic (Serbia). Se vince conquista il pass.)

69 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 5) Angela Carini (Quarti vs Emile Sonvico (Francia). Se vince conquista il pass. )

57 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Irma Testa (Ottavi vs Vorontsova Russia)

60 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Rebecca Nicoli (Ottavi vs Tebelova Slovacchia)

75 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 4) Assunta Canfora (Ottavi vs Demiz Turchia))

2 Uomini:

91 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 4) Abbes Aziz Mohuiidine (Ottavi vs Ylas Turchia))

81 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 6) Simone Fiori (Ottavi vs Khataev Russia)

Eliminati a Londra: Manuel Cappai (52 Kg.), Francesco Maietta (57 Kg.), Paolo Di Lernia (63 Kg.), Vincenzo Mangiacapre (69 Kg.), Salvatore Cavallaro (75 Kg.) e Clemente Russo (+91 Kg.), che non poté gareggiare ai preliminari a causa di un’indisposizione fisica.