Moschiano Bike Race: grande successo per la prova percorso Domenica 6 giugno torna dopo 15 anni una tradizione tanto amata dagli appassionati.

La mountain bike campana riparte nel vallo di Lauro il 6 giugno con la Moschiano Bike Race su quel tracciato dove rinvigorisce una tradizione interrotta più di 15 anni fa grazie alla Mtb Adventure Moschiano del presidente Gianluca Romano e con la supervisione del responsabile fuoristrada FCI Campania Pietro Amelia.

Sotto la sapiente guida dei ragazzi della Mtb Adventure Moschiano, è stata data la possibilità a chiunque di affrontare la prova al proprio passo, allo scopo di prepararsi a dovere per il grande appuntamento di domenica prossima che lancia ufficialmente la nuova stagione del Giro della Campania Off Road.

Nello specifico il percorso di gara misura 40 chilometri con 1500 metri di dislivello. Si inizia con la Salita di Santa Cristina in sterrato per proseguire e raggiungere il punto più alto del tracciato in cima al Monte Pizzone scendendo poi sul versante opposto e risalire verso il Vallo di Lauro prima della lunga discesa per far ritorno a Moschiano. Gli organizzatori di Mtb Adventure Moschiano sono già all’opera per offrire a tutti i partecipanti i servizi migliori, tra i quali un ricco pacco gara, una premiazione di prim’ordine ed un pasta party finale nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.