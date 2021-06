Fir Campania, Calicchio:"Questa prima giornata di lavori è stata molto proficua" “Sul piano operativo è nato un sano confronto in Consiglio".

Si è riunito ieri, giovedì 17 giugno 2021, il primo Consiglio Regionale sovrinteso dal neo eletto Presidente Giuseppe Calicchio. L’insediamento ufficiale del consesso, avvenuto in presenza presso gli uffici di Napoli del CONI Campania nel rispetto delle normative di prevenzione anti-Covid19, ha posto le basi per il lavoro del prossimo quadriennio olimpico.

Diversi gli adempimenti istituzionali previsti dalla prima riunione: dalla proposta al Consiglio Federale nazionale dei nominativi per gli incarichi dei Fiduciari Provinciali, fino al Giudice Sportivo, passando per l’individuazione della seconda carica istituzionale regionale e del Presidente della CTR.

All’unanimità è stato eletto Vice Presidente FIR Campania Giovanni Melillo, già consigliere nei precedenti governi regionali ed unico dirigente rieletto in seguito al passato mandato. A Melillo è stato conferito anche l’incarico di Presidente della Commissione Tecnica Regionale, trattasi in questo caso di un rinnovo rispetto alle passate stagioni.

Assegnate anche le principali deleghe, a cui se ne aggiungeranno ulteriori nei prossimi mesi: Emilia De Angelis sarà la responsabile per lo Sviluppo del Rugby Femminile ed anche la delega per Salute,Medicina e Assistenza; a Roberto Manzo la delega per l’Organizzazione Gare, mentre la Formazione e Sviluppo sarà curata da Sebastiano Palomba. Per le altre deleghe si rimanda alle prossime riunioni del Consiglio.

“Questa prima giornata di lavori è stata molto proficua” – commenta il Presidente Calicchio – “Sul piano operativo è nato un sano confronto in Consiglio che ha portato ad indicare di concerto le risorse umane idonee in alcuni ruoli chiave del Comitato, su tutti la vice presidenza al Consigliere Melillo. Analizzando le molteplici progettualità da elaborare abbiamo avuto la conferma che dobbiamo lavorare sodo, da subito, per il progresso dell’intero movimento regionale, con il massimo dell’apertura verso tutti i Club, dai più grandi a quelli periferici. Mi ritengo soddisfatto anche perché c’è grande entusiasmo tra i Consiglieri, che hanno confermato tutte le loro intenzioni mostrate prima della tornata elettorale. Stiamo costruendo solide fondamenta per un progetto a lungo termine, ma a breve otterremo già i primi risultati stringendo partnership con importanti enti ed aziende che addurranno valore ai Club che compongono il Comitato”.