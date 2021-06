Atletica, agli Assoluti di Rovereto due campani tra i più attesi Sibilio gareggerà nei 400 ostacoli, la Dekach va a caccia del titolo nel salto triplo.

Si tratta dell’ultimo grande evento prima delle Olimpiadi di Tokyo. L’atletica italiana, in grande spolvero in questa stagione, è pronta per gli Assoluti di Rovereto. Ci saranno quarantadue titoli in palio. Oltre milleduecento gli atleti che si confronteranno. Tra loro anche grandi nomi del panorama tricolore tra cui il napoletano Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli e la triplista di Pagani Dariya Derkach, fresca di una grande misura arrivata la scorsa settimana.

Oltre a loro grande attenzione per i 100 metri dove Marcel Jacobs ha stabilito il nuovo primato italiano un mese fa. Nei 400 ci sarà Davide Re, punta di diamante della nostra 4x400 che a Tokyo va a caccia di un risultato importante. Spazio anche a Dalia Kaddari, Lumino Bogliolo, Ayomide Folorunso, Nadia Battocletti, Gaia Sabbatini e Larissa Iapichino che nelle rispettive specialità vanno a caccia del titolo tricolore.