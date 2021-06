Boxe: Carini e Marchese a caccia dell'oro agli Europei Under 22 Le due campane si giocheranno l'oro al Pala Maggetti di Roseto degli Abruzzi.

A Tokyo saranno quattro le azzurre che rappresenteranno i colori italiani e il grande momento della boxe femminile prosegue anche agli Europei Under 22. Tra le grandi protagoniste di questa manifestazione che si svolge a Roseto degli Abbruzzi, c’è Angela Carini. La fortissima atleta napoletana, che in Giappone andrà a caccia di una medaglia nella categoria dei 69 kg, ha raggiunto l’atto finale senza troppe difficoltà battendo la bulgara Yonuzova per 5-0.

Finale agguantata anche per un’altra campana come Giovanna Marchese. La ragazza di Marcianise ha battuto la francese Bennama per 3-2 dopo un match molto equilibrato.

Le finali andranno in scena questo pomeriggio al Pala Maggetti con le due campane, Carini e Marchese, che affronteranno rispettivamente la russa Afinogenova e l’ucraina Shalimova.