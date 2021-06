Rugby, l'estate sarà all'insegna della palla ovale Calicchio: "E un chiaro segnale di apertura da parte dei dirigenti del nostro sport".

Grazie all’impegno delle Società di tutte le province campane, saranno centinaia i giovani che potranno praticare sport all’aria aperta per l’intera estate. Tanto rugby ovviamente nell’offerta dei Club, ma anche centri estivi, laboratori socioculturali, attività ludico-motoria ed intrattenimento multisport.

Sono quindici in tutto le società rugbistiche campane che hanno deciso di prolungare le attività anche nei mesi estivi, quando solitamente i centri sportivi restavano chiusi o si approfittava della pausa dei campionati agonistici per effettuare manutenzione alle strutture.

Dopo quasi due intere stagioni vissute a singhiozzo, con la possibilità prima, nel migliore dei casi, di potersi allenare individualmente, e con la graduale ripresa delle attività poi, consentita inizialmente solo ai seniores ed agli agonisti previo tampone, finalmente negli ultimi mesi i campi da gioco della Campania sono tornati a popolarsi con atleti di tutte le età. Con l’avvento della stagione 2021/22 che inizia ufficialmente domani giovedì 1 luglio, il movimento regionale è in pieno fermento.

“Gli sforzi profusi dai Club per fornire un servizio al territorio testimoniano grande responsabilità e senso civico” – commenta il Presidente FIR Campania Giuseppe Calicchio – “Poter consentire alle famiglie campane di far praticare sport in sicurezza ai propri figli dopo mesi di isolamento e mancata socialità, è un chiaro segnale di apertura da parte dei dirigenti del nostro sport. L’attività estiva è un’opportunità che potrà essere sicuramente valutata anche negli anni venturi, quando auspichiamo tutto torni alla tanto agognata normalità”.

Sulla base delle linee guida per le attività ricreative ed educative emanate il 21 maggio dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, forti dell’aggiornamento del protocollo della Federazione Italiana Rugby al 9 giugno, e soprattutto grazie al passaggio della Campania in “area bianca” a partire dallo scorso 21 giugno, diversi presidenti di Club hanno inteso far ripartire, o perfezionare, le proprie macchine organizzative con criterio, programmando attività continuativa, non solo rugbistica appunto, al fine di far riavvicinare i propri tesserati e nel contempo di attirare l’attenzione di tanti giovani che non hanno potuto praticare sport da diversi mesi a questa parte.

Carenza di socializzazione nelle fasce d’età più delicate, isolamenti forzati, didattica a distanza sovente come unico strumento di contatto con l’istruzione e soprattutto sedentarietà: queste le motivazioni di fondo che hanno portato la maggioranza dei Club campani ad organizzare un’offerta sportiva per i più giovani che possa coprire i mesi estivi, fungendo così non solo come enti promotori di attività ludico motoria, ma soprattutto offrendo servizi di sostegno alle famiglie e fungendo da veicolo di socializzazione per adolescenti e bambini.

“Sarà bellissimo vedere all’opera decine di tecnici ed operatori sportivi in tutta la regione mentre accolgono ed intrattengono quotidianamente centinaia di bambini in un momento storico così particolare” – chiude Calicchio – “Con la struttura organizzativa del Comitato stiamo accelerando sull’attuazione del nuovo programma strategico dando così la possibilità ai nostri Club di poter svolgere ulteriori momenti di incontro oltre all’attività facoltativa che si sta svolgendo nelle settimane in corso. È solo questione di giorni ed annunceremo una manifestazione di livello nazionale di rugby seven che si terrà entro la prima decade di luglio”.

Di seguito l’elenco dettagliato delle Società che proseguiranno con l’attività sportiva nei prossimi mesi.

PROVINCIA DI AVELLINO

Ariano Rugby: Villa Comunale di Ariano Irpino, contrada Loreto – giochi, attività motoria e introduzione al rugby 2 ai 18 anni – martedì e giovedì ore 17.30-19 fino al 31 luglio – attività gratuita – 3297567940 – arianorugby@gmail.com

Avellino Rugby: Parco Manganelli, Località Largo S. Spirito – centro estivo “Campi estivi 2021” – dal 14 giugno al 31 luglio – 3920950017 – 3284692581

PROVINCIA DI BENEVENTO

Draghi Rugby Telese: campo da rugby Draghi Telese, Viale Europa, Telese Terme – allenamenti minirugby, Under 14, Under 16, Under 18, Seniores, Touch, Old – martedì e venerdì ore 18 fino ad agosto – attività gratuita – 3486952265 – 3738869519 – draghirugby@libero.it

San Giorgio del Sannio – Dragoni Sanniti: campo comunale di San Martino Sannita (BN), Strada provinciale 18 – allenamenti seniores ed Under 18 maschile – martedì e venerdì ore 18.45-20.15 fino al 30 luglio – open day minirugby in programmazione – dragonisannitirugby@gmail.com

Rugby Factory Benevento: campo “E. Tontoli”, Liceo Scientifico “Rummo”, via Santa Colomba 52, Benevento – attività motoria dai 5 ai 12 anni per diversamente abili e normodotati – progetto formativo “Rugby e Fede” Padre Antonio Bevilacqua – mercoledì e venerdì ore 17-18.30 fino ad agosto – attività gratuita – 3475973634

Streghe Benevento 2014 RFC: campo “E. Tontoli”, Liceo Scientifico “Rummo”, via Santa Colomba 52, Benevento – minirugby dai 7 ai 15 anni – mercoledì e venerdì ore 17 fino a luglio – attività gratuita – 335 609 2673

US Rugby Benevento: campo “A. Dell’Oste” (ex Pacevecchia), via Dorso 1, Benevento – campo solare “Sporty: il villaggio dello sport” dai 4 ai 14 anni – aperto anche a ragazzi autistici che svolgono attività integrata con i coetanei e seguiti da operatori abilitati con rapporto 1:1 – dal lunedì al venerdì ore 8-14 fino al 10 settembre – attività in collaborazione con Cooperativa Nuovi Incontri – 3495739790

PROVINCIA DI CASERTA

CLAN Santa Maria Capua Vetere: stadio del rugby “F. Casino”, traversa II via dei Romani, S. Maria Capua Vetere (CE) – allenamenti seniores maschile e femminile, Under 14 e minirugby – dal martedì al sabato dalle ore 16.30 – giovedì e sabato “Ovalando” progetto di rugby integrato con ragazzi autistici – sabato 3 luglio chiusura attività – 3493632400 – 3394728824 – segreteria@rugbysmcv.it

Spartacus Rugby Social Club: campo ex Ciapi, via Evangelista 4, San Nicola La Strada (CE) – allenamenti minirugby – martedì e venerdì ore 19-20.30 – attività gratuita – venerdì 9 luglio ultimo allenamento – 320 947 9153

PROVINCIA DI NAPOLI

Afragola Rugby: stadio “Luigi Moccia” campo A, Via Calvanese snc, Afragola (NA) – allenamenti dai 6 anni fino alla seniores maschile e femminile – martedì e giovedì ore 18.30-20.30 fino al 31 luglio – attività gratuita – 3471234706 – giuliano.vicale@gmail.com

Amatori Napoli Rugby: Villaggio del Rugby Ex Base NATO di Bagnoli, viale della Liberazione snc, Napoli – centro estivo: “Campo libera tutti”, sport, piscina, laboratori creativi dai 4 ai 14 anni – dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30 fino al 6 agosto – 3296237068 – info@amatorinapolirugby.it

Rugby Vesuvio: campo da rugby Any Sport Village, via Guantai ad Orsolone 34, Napoli – campo estivo tutti i giorni ore 9-15.30 fino al 16 luglio – allenamenti minirugby, Under 12 e Under 14 lunedì e mercoledì ore 17.15 – 3286160748

PROVINCIA DI SALERNO

Hydra Rugby Club: polisportiva SPES, via Gonzaga, Battipaglia – minirugby – martedì ore 18-19 + Centro Sociale di Battipaglia, via Guicciardini 35 – minirugby progetto estivo “Gioco d’insieme” con percorsi personalizzati anche per bambini con disabilità – venerdì ore 18.30-20 + campo località Aversana, Battipaglia – allenamenti seniores maschile – martedì e giovedì 20-21.30 – fino al 30 luglio – 329 205 1093

Polisportiva Rota Rugby: campo Oratorio San Marco via Brecciosa snc, località Curteri Mercato San Severino (SA) – “Summer Camp” dai 5 ai 13 anni – dal lunedì al venerdì ore 8-17 – fino al 13 agosto – 3356200409 –segreteria@rotarugby.it

Zona Orientale Rugby Popolare Salerno: campo “24 maggio 1999”, via Quintino di Vona 11, Salerno – minirugby per i nati dal 2004 al 2017 – mercoledì ore 18.30-19 e sabato ore 16-17 fino al 3 luglio + allenamenti seniores maschile e femminile ore 20 fino al 17 luglio – attività gratuita – 3294070971 – zonaorientale.rugby@gmail.com