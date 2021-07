Pallanuoto, Velotto e Dolce alle Olimpiadi di Tokyo col Settebello I campioni del mondo in carica, guidati da Sandro Campagna, sono tra le squadre favorite.

Il tempo delle scelte è arrivato e Sandro Campagna ha comunicato con quale gruppo si giocherà l’Olimpiade. A Tokyo si va per vincere perché il Settebello è campione del mondo in carica. Non può e non deve nasconderesi, il podio è l’obiettivo minimo per blasone e valori tecnici. Saranno tredici gli atleti tra cui anche il napoletano Alessandro Velotto e il salernitano Vincenzo Dolce, entrambi già presenti al mondiale 2019 con il difensore partenopeo che ha vinto il bronzo a Rio de Janeiro. Si comincia venerdì 23 luglio con la cerimonia inaugurale, poi si farà sul serio iniziando la caccia alla tanto ambita medaglia.

Ecco i convocati di Sandro Campagna:

Matteo Aicardi (Esercito / Pro Recco)

Michael Bodegas (Club Natació Atlètic Barceloneta)

Marco Del Lungo (Esercito /AN Brescia)

Francesco Di Fulvio (Esercito / Pro Recco)

Vincenzo Dolce (AN Brescia)

Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco)

Niccolò Figari (Pro Recco)

Pietro Figlioli (Pro Recco)

Stefano Luongo (Pro Recco)

Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo)

Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco)

Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia)

Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco)

Staff: commissario tecnico Alessandro Campagna, assistenti tecnici Amedeo Pomilio e Goran Volarevic, team manager Alessandro Duspiva, preparatore atletico Alessandro Amato, medico Giovanni Melchiorri, fisioterapista Riccardo Cipolat, psicologa Bruna Rossi, videoanalisista Francesco Scannicchio; arbitro aggregato Alessandro Severo