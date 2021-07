Canottaggio, oggi la squadra azzurra parte per Tokyo Sull'aereo saliranno sei campani, le gare prenderanno il via sabato 24 luglio.

La Nazionale italiana di canottaggio è pronta a partire per Tokyo. Dall’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino la squadra azzurra spiccherà il volo per Haneda, Tokyo, dove arriverà alle 13.35 di martedì 13 luglio. Il gruppo azzurro di cui fanno parte anche sei atleti campani, si trasferirà subito in pullman all’Hotel Route-Inn Kamisuwa di Nagano (sede delle Olimpiadi invernali nel 1998), Suwa, Kogandori, dove resterà in ritiro fino al 17 luglio. I In quella giornata la squadra si sposterà, finalmente, al Villaggio Olimpico in attesa di iniziare le regate che prenderanno il via sabato 24 e si concluderanno il 30 luglio.

Come anticipato in precedenza sono sei i campani che voleranno a Tokyo, si tratta dei medaglia di Rio de Janeiro Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo, Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo. A Loro si aggiungono Gennaro Di Mauro e Vincenzo Abbagnale, quest’ultimo nel ruolo di riserva.

Di seguito tutta la Delegazione in partenza oggi: Ambra Di Miceli (Team Leader), Francesco Cattaneo (Direttore Tecnico), Andrea Coppola (Capo Allenatore Maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore Maschile), Giovanni Lepore, Claudio Romagnoli, Giancarlo Romagnoli (Tecnici equipaggi maschili), Luigi Arrigoni (Tecnico equipaggi femminili), Nicola Pucci (Medico), Sergio Forte (Fisioterapista). Atleti: Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Matteo Castaldo, Federica Cesarini, Luca Chiumento, Marco Di Costanzo, Gennaro Di Mauro, Giacomo Gentili, Stefania Gobbi, Clara Guerra, Valentina Iseppi, Veronica Lisi, Matteo Lodo, Alessandra Montesano, Chiara Ondoli, Stefano Oppo, Andrea Panizza, Alessandra Patelli, Luca Rambaldi, Aisha Rocek, Valentina Rodini, Bruno Rosetti, Pietro Willy Ruta, Kiri Tontodonati, Simone Venier, Giuseppe Vicino.