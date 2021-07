Olimpiadi: Chirichella e De Gennaro pronte a volare a Tokyo La Nazionale femminile di pallavolo partirà venerdì da Fiumicino, oggi il raduno a Roma.

Due giorni in ritiro e poi la partenza per l’incredibile avventura che si chiama Olimpiade. La Nazionale italiana femminile si è radunata oggi al Centro Giulio Onesti di Roma. In programma gli ultimi test e venerdì il gruppo composto da dodici atlete, tra cui anche le pallavoliste campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, spiccherà il volo per Tokyo insieme alla Nazionale maschile che oggi ha ricevuto la visita e il saluto del presidente del Coni Giovanni Malagò.

Di seguito l’elenco delle dodici atlete convocate dal CT Danide Mazzanti che prenderanno parte ai prossimi Giochi Olimpici: Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla.