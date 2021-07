Boxe: il presidente D’Ambrosi carica le quattro azzurre Lettera aperta dedicata a Carini, Testa, Nicoli e Sorrentino

Le azzurre sono salite questo pomeriggio sull’aereo che da Fiuminico le porterà a Tokyo. La spedizione, di cui fanno parte le due campane Angela Carini e Irma Testa, arriverà nella mattina di domenica in Giappone. A caricare le quattro ragazze, ci sono anche Rebecca Nicoli e Giordana Sorrentino, ci ha pensato il presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi con una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale.

Di seguito le parole del presidente.

"Lettera aperta alle nostre regine Azzurre.

Care ragazze, siete in partenza per Tokyo dove vivrete una splendida avventura che si chiama "sogno olimpico". Con le vostre straordinarie gesta sportive siete state capaci di infrangere definitivamente lo stereotipo del pugilato visto come disciplina riservata agli uomini.

Sono convinto che l'assenza ai Giochi olimpici dei vostri colleghi uomini, contribuirà a risaltare ancor di più il ruolo fondamentale che le donne ricoprono ormai nel pugilato italiano ed in quello internazionale.

Peraltro, tutto questo vi porterà ad essere al centro di enormi riflettori e caricherà di responsabilità i vostri pensieri. Responsabilità ancor più grevi se penserete che - nell'olimpo dello sport mondiale - state rappresentando un movimento pugilistico, quello italiano, che trasuda di gloria e di imprese leggendarie.